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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16998 перегляди

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Знову "бавовна": у Сімферополі пролунали вибухи

Знову "бавовна": у Сімферополі пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 2936633 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Сімферополі в тимчасово окупованому Криму сьогодні було чути вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

За оприлюдненими даними, "бавовну" (так російські ЗМІ називають вибухи) було чути від 5 до 10 разів.

Телеграм-канал «ЧП/Симферополь» припускає, що звуки вибухів можуть бути пов'язані з навчаннями російських військових у Перевальному.

Окупаційна влада поки не коментує інформацію телеграм-каналу.

Повідомляється також про звук працюючої сирени в Сімферополі - і що це нібито навчальна тривога на заводі «Фіолент». Підприємство нібито проводить перевірку локальної системи оповіщення.

Доповнення

Вранці на території тимчасово окупованої Кадіївки на Луганщині стався вибух у казармі, де перебував особовий склад окупаційних військ.

Українські Національні Новини

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