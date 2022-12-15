Знову "бавовна": у Сімферополі пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Сімферополі в тимчасово окупованому Криму сьогодні було чути вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали, пише УНН.
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За оприлюдненими даними, "бавовну" (так російські ЗМІ називають вибухи) було чути від 5 до 10 разів.
Телеграм-канал «ЧП/Симферополь» припускає, що звуки вибухів можуть бути пов'язані з навчаннями російських військових у Перевальному.
Окупаційна влада поки не коментує інформацію телеграм-каналу.
Повідомляється також про звук працюючої сирени в Сімферополі - і що це нібито навчальна тривога на заводі «Фіолент». Підприємство нібито проводить перевірку локальної системи оповіщення.
Доповнення
Вранці на території тимчасово окупованої Кадіївки на Луганщині стався вибух у казармі, де перебував особовий склад окупаційних військ.