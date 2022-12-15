Снова "хлопок": в Луганской области взорвалась казарма с оккупантами

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«За последнюю неделю, как минимум, на оккупированной территории Луганской области “хлопок” происходит почти через день. Это либо казармы, либо склады с боекомплектами. В данном случае это как раз расположение личного состава», – сообщил Гайдай.

Напомним

11 декабря в Луганской области в “Гостевом доме Жданова”, где находился штаб вагнеровцев, произошел “хлопок”.