Снова "хлопок": в Луганской области взорвалась казарма с оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня утром на территории временно оккупированной Кадиевки в Луганской области произошел взрыв в казарме, где находился личный состав оккупационных войск. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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«За последнюю неделю, как минимум, на оккупированной территории Луганской области “хлопок” происходит почти через день. Это либо казармы, либо склады с боекомплектами. В данном случае это как раз расположение личного состава», – сообщил Гайдай.
Напомним
11 декабря в Луганской области в “Гостевом доме Жданова”, где находился штаб вагнеровцев, произошел “хлопок”.