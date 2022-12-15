Знову “бавовна”: на Луганщині вибухнула казарма з окупантами

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«За останній тиждень, як мінімум, на окупованій території Луганської області “бавовна” відбувається майже через день. Це або казарми, або склади з боєкомплектами. У даному випадку це якраз розташування особового складу», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

11 грудня на Луганщині в “Гостьовому домі Жданова”, де знаходився штаб вагнерівців, відбулася “бавовна”.