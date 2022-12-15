Знову “бавовна”: на Луганщині вибухнула казарма з окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні вранці на території тимчасово окупованої Кадіївки у Луганській області стався вибух в казармі, де перебував особовий склад окупаційних військ. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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«За останній тиждень, як мінімум, на окупованій території Луганської області “бавовна” відбувається майже через день. Це або казарми, або склади з боєкомплектами. У даному випадку це якраз розташування особового складу», – повідомив Гайдай.
Нагадаємо
11 грудня на Луганщині в “Гостьовому домі Жданова”, де знаходився штаб вагнерівців, відбулася “бавовна”.