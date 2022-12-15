Опять "хлопок": в Симферополе прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Симферополе во временно оккупированном Крыму сегодня были слышны взрывы, сообщают местные телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
По обнародованным данным, было слышно от 5 до 10 «хлопков» (так российские СМИ называют взрывы).
Телеграм-канал «ЧП/Симферополь» предполагает, что звуки взрывов могут быть связаны с учениями российских военных в Перевальном.
Окупационные власти пока не комментируют информацию телеграм-канала.
Сообщается также о звуке работающей сирены в Симферополе - и что это якобы учебная тревога на заводе «Фиолент». Предприятие якобы проводит проверку локальной системы оповещения.
Дополнение
Утром на территории временно оккупированной Кадиевки в Луганской области произошел взрыв в казарме, где находился личный состав оккупационных войск.