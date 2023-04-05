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ГУР: за вбивство пропагандиста татарського персонально відповідальний путін

ГУР: за вбивство пропагандиста татарського персонально відповідальний путін

Київ • УНН

 • 568159 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російського "воєнкора" владлена татарського "вбив" путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише УНН.

Цитата

«владлена татарського вбив путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. І персональна відповідальність на путіні і на всьому його режимі за всі понад 175 тисяч знищених рашистів українською армією, яка визволяє свої території. І за інших знищених зрадників, незалежно від того, чи вони загинули внаслідок прикрої випадковості, чи отримали справедливий вирок, чи від внутрішніх сил опору, чи від держави Україна», — коментує представник ГУР МО України.

Він зауважив, що результати для всіх зрадників-терористів і їх поплічників будуть однакові, і якщо говорити про подальшу перспективу, то в українській тюрмі для кожного такого пропагандиста значно безпечніше, ніж в російському барі.

Доповнення

російський "воєнкор" владлен татарський загинув у результаті вибуху у петербурзькому в кафе "Стрит-бар", який проводив там свій творчий вечір. У російських Telegram-каналах поширили повне відео "теракту" . російський диктатор володимир путін посмертно нагородив татарського (справжнє ім'я максим фомін) орденом за “мужність і відвагу, виявлені під час виконання професійного обов'язку.

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