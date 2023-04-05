ГУР: за убийство пропагандиста татарского персонально ответственен путин
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российского "военкора" владлена татарского "убил" путин, когда начал полномасштабное вторжение в Украину, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона «Единые новости», пишет УНН.
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«владлена татарского убил путин, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. И персональная ответственность на путине и на всем его режиме за все более 175 тысяч уничтоженных рашистов украинской армией, которая освобождает свои территории. И за других уничтоженных предателей, независимо от того, погибли ли они в результате досадной случайности, или получили справедливый приговор, или от внутренних сил сопротивления, или от государства Украина», — комментирует представитель ГУР МО Украины.
Он отметил, что результаты для всех предателей-террористов и их приспешников будут одинаковы, и если говорить о дальнейшей перспективе, то в украинской тюрьме для каждого такого пропагандиста значительно безопаснее, чем в российском баре.
Дополнение
российский "военкор" владлен татарский погиб в результате взрыва в петербургском в кафе "Стрит-бар", проводившем там свой творческий вечер. В российских Telegram-каналах распространили полное видео "теракта". российский диктатор владимир путин посмертно наградил татарского (настоящее имя максим фомин) орденом за “мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.
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