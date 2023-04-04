Убивство "воєнкора" владлена татарського: підозрювану Дар'ю Трепову арештували на два місяці

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У Басманному суді москви обрали запобіжний захід для 26-річної Дарії Трепової, підозрюваної в причетності до вибуху, від якого загинув «воєнкор» владлен татарський. Вибух стався у санкт-петербурзі другого квітня, сьогодні дівчину доставили на судове засідання до москви. Спочатку слідство порушило справу про вбивство, але згодом СК перекваліфікував статтю на «теракт».

Слідство просило заарештувати Трепову до 2 червня.

Нагадаємо

2 квітня у результаті вибуху у петербурзькому в кафе "Стрит-бар" загинув російський "воєнкор" владлен татарський, який проводив там свій творчий вечір.