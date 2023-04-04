Убивство "воєнкора" владлена татарського: підозрювану Дар'ю Трепову арештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Басманний суд у москві арештував на два місяці Дар'ю Трепову - підозрювану у вбистві "воєнкора" владлена татарського, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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У Басманному суді москви обрали запобіжний захід для 26-річної Дарії Трепової, підозрюваної в причетності до вибуху, від якого загинув «воєнкор» владлен татарський. Вибух стався у санкт-петербурзі другого квітня, сьогодні дівчину доставили на судове засідання до москви. Спочатку слідство порушило справу про вбивство, але згодом СК перекваліфікував статтю на «теракт».
Слідство просило заарештувати Трепову до 2 червня.
Нагадаємо
2 квітня у результаті вибуху у петербурзькому в кафе "Стрит-бар" загинув російський "воєнкор" владлен татарський, який проводив там свій творчий вечір.