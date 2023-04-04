Убийство "военкора" владлена татарского: подозреваемую Дарью Трепову арестовали на два месяца

Детали

В Басманном суде москвы избрали меру пресечения для 26-летней Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву, от которого погиб «военкор» владлен татарский. Взрыв произошел в санкт-петербурге второго апреля, сегодня девушку доставили на судебное заседание в москву. Сначала следствие возбудило дело об убийстве, но впоследствии СК переквалифицировал статью на «теракт».

Следствие просило арестовать Трепову до 2 июня.

Напомним

2 апреля в результате взрыва в петербургском в кафе "Стрит-бар" погиб российский "военкор" Владлен Татарский, проводивший там свой творческий вечер.