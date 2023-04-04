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путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

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Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 105194 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 132350 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 121353 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135159 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117176 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131559 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 125400 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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Убийство "военкора" владлена татарского: подозреваемую Дарью Трепову арестовали на два месяца

Убийство "военкора" владлена татарского: подозреваемую Дарью Трепову арестовали на два месяца

Киев • УНН

 • 1000747 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Басманный суд в москве арестовал на два месяца Дарью Трепову - подозреваемую в убийстве "военкора" владлена татарского, передает УНН со ссылкой на росСМИ. 

Детали

В Басманном суде москвы избрали меру пресечения для 26-летней Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву, от которого погиб «военкор» владлен татарский. Взрыв произошел в санкт-петербурге второго апреля, сегодня девушку доставили на судебное заседание в москву. Сначала следствие возбудило дело об убийстве, но впоследствии СК переквалифицировал статью на «теракт».

Следствие просило арестовать Трепову до 2 июня.

Напомним

2 апреля в результате взрыва в петербургском в кафе "Стрит-бар" погиб российский "военкор" Владлен Татарский, проводивший там свой творческий вечер.

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