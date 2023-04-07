Напуганные будущим украинским контрнаступлением оккупанты массово сдаются в плен - ГУР

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Киев • УНН

 • 800270 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Военная разведка Украины фиксирует резкий рост количества захватчиков, которые стремятся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, как на поле боя так и в рамках проекта «Хочу жить», сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В рамках украинского государственного проекта «Хочу жить» в марте 2023 года зафиксировали более 3000 обращений. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей", - сообщил представитель программы для сдачи российских военных в плен Виталий Матвиенко.

Детали

Военная разведка Украины также констатирует активизацию сдачи оккупантов в плен непосредственно на поле боя.

"Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны очень прост: или смерть, или плен. Впрочем, ряд внезапных, неожиданных, молниеносных событий способен все изменить", - говорится в сообщении.

ГУР МО Украины также напоминает о регулярном разнообразном питании в лагерях для военнопленных и других преимуществах Женевских конвенций, "но в то же время - о сужении окна возможностей".

Дополнение

Украинская разведка попросила жителей временно оккупированного Крыма и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств, а также поблагодарила "за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов".

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