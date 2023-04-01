росіяни у рамках "великого" наступу не змогли до квітня виконати завдання путіна – ГУР

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«Ми бачимо апогей кампанії, яка називалася «новий російський великий наступ. Хоча потрібно нагадувати і Україні, і всьому світу, що Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Вторгнення не припинялося, тому говорити про великий наступ, це спроба ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів й союзників, мовляв, тут така армада, для чого їм більше надавати допомоги», - розповів Юсов.

За його словами, чергові терміни та завдання, які кремлівський карлик ставив перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема перед валерієм герасимовим були провалені.

«Ці терміни та завдання провалені, тобто була задача від путіна до герасимова окупувати український Донбас та вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей до кінця березня. Бачимо, що в черговий раз у них нічого не вийшло. Досі жодна з озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнута і не буде досягнута», - сказав Юсов.

Він пояснив, що умовний вихід би на адмінкордони дозволив би російським пропагандистам сказати, що бодай якісь цілі цієї СВО досягнуті, й переходити до спроб заморозити ситуацію і диктувати мир на своїх умовах;

Доповнення

Bloomberg повідомляв, що кремль відмовився від планів подальшого наступу на Україну цієї весни після того, як йому не вдалося досягти великих успіхів, і зосередиться на стримуванні нового наступу київських сил, яке, як очікується, розпочнеться найближчим часом.