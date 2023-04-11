От Запорожской линии фронта до Мелитополя минимум три линии обороны рф - Федоров

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«К сожалению за последний год у врага была возможность подготовиться и сегодня мы можем говорить, что от Запорожской линии фронта до временно оккупированного Мелитополя как минимум три линии обороны, а в некоторых местах даже четыре. Что касается оборудования этих фортификационных сооружений. То разные из них по разному оборудованы», - сообщил Федоров.

По его словам, это не единственные фортификационные сооружения, которые враг подготовил для обороны временно оккупированной Запорожской области и непосредственно Мелитополя.

«Буквально три недели назад они начали строить еще очередную партию укрытий. Например, на границе Донецкой и Запорожской областей и на границе Запорожской и Херсонской области. Также еще одно фортификационное сооружение, четвертое они начали на границе между поселком Мирное и Терпенье, а это в 5-7 километрах от Мелитополя. Поэтому мы видим тенденцию, что они готовятся к обороне нашего города», - рассказал Федоров.

Кроме того, россияне продолжают строить фортификационные сооружения с другой стороны Мелитополя, непосредственно на пути от Мелитополя в Крым.

Федоров отметил, что оккупанты уничтожают деревья Старобердянского лесничества Мелитопольского района и переправляют лес кругляк через Мирное.

Дополнение

Оккупанты роют в Запорожской области "окоп-рекордсмен" и минируют территорию из-за страха контрнаступления.