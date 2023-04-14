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У Мелітополі пролунав надпотужний вибух біля залізничного депо, там росіяни концентрують техніку - мер

У Мелітополі пролунав надпотужний вибух біля залізничного депо, там росіяни концентрують техніку - мер

Київ • УНН

 • 1842295 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні зранку пролунав надпотужний вибух біля залізничного депо. Там ворог концентрує свою техніку, боєприпаси та на базі депо розмістив ремонтну базу. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ранок для ворога також розпочався зовсім не гарно. Розпочалися вибухи, надпотужний вибух, який чули не лише в Мелітополі, але й в навколишніх селах. Цей вибух був поблизу залізничної дороги, залізничного депо. Деталі повідомимо згодом, але ми чітко знаємо, що саме в тому місці ворог концентрує свою ворожу техніку, боєприпаси та на базі депо розмістив ремонтну базу, яка вже страждала, але скоріш за все ще десь вони не можуть простежити за технікою безпеки й не повністю зруйнована ця база», - сказав Федоров.

Деталі

Також він розповів про вчорашні вибухи в місті.

«Вибухи розпочалися вчора по обіді. Вони розпочалися в місті приблизно о 12:00, коли все місто почуло вибухи, й тоді, скоріш за все, спрацювала ворожа система ППО, яка розташована серед житлових кварталів. Багато разів ми вже повідомляли про те, що після її роботи страждають навколишні будинки, й уламки цих ракет просто падають на вулиці міста», - зазначив мер.

Окрім того, він повідомив, що вчора окупанти влаштували перестрілку між собою.

«Наступна низка вибухів відбулася приблизно о 21:00, коли поблизу нашого аеродрому мелітопольського почалися автоматні черги, перестрілки між собою. Скоріш за все, в черговий раз щось підрозділи армії ворога між собою не поділили, а після того також розпочалися вибухи й продовжилися перестрілки. Усе це відбувалося протягом декількох годин в тимчасово окупованому Мелітополі», - розповів Федоров.

Доповнення

13 квітня у Мелітополі жителі чули вибух та звуки стрілянини.

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