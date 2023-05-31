В Мелитополе новая волна террора: только в мае оккупанты похитили по меньшей мере 10 человек - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Мелитополе новая волна террора – продолжаются похищения гражданских. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, оккупанты как огня боятся сопротивления на ВОТ, поэтому все больше «пробивают дно», ища террористов и партизан среди гражданских жителей.
"Только в мае захватчики забрали и удерживают по меньшей мере десять мирных жителей Мелитополя, среди которых и ветеран журналистики Ирина Левченко вместе с мужем Александром", - написал Федоров.
По его словам, похищение гражданских, их удержание незаконными силовыми структурами, пытки, чтобы заставить признаться в несуществующих преступлениях, депортация – за эти преступления россия должна отвечать перед международным сообществом.
"Все гражданские заложники должны быть освобождены без всяких условий, как того требуют Женевские конвенции и международное право!" - резюмировал городской голова.
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