У Мелітополі нова хвиля терору: лише у травні окупанти викрали щонайменше 10 людей - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Мелітополі нова хвиля терору – продовжуються викрадення цивільних. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За словами Федорова, окупанти як вогню бояться спротиву на ТОТ, тому все більше «пробивають дно», шукаючи терористів і партизанів серед цивільних мешканців.
"Тільки в травні загарбники забрали і утримують щонайменше десять мирних мешканців Мелітополя, серед яких і ветеран журналістики Ірина Левченко разом з чоловіком Олександром", - написав Федоров.
За його словами, викрадення цивільних, їхнє утримання незаконними силовими структурами, катування, щоб змусити зізнатися в неіснуючих злочинах, депортація – за ці злочини росія має відповідати перед міжнародною спільнотою.
"Усі цивільні заручники мають бути звільнені без жодних умов, як того вимагають Женевські конвенції та міжнародне право!" - резюмував міський голова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти на Мелітопольщині пилять ліс та риють гігантські траншеї - мер