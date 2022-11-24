В Мелитополе "хлопок": предварительно, есть попадание в аэродром

Детали

"В Мелитополе вновь не хороший вечер для рашистов! Жители сообщат о по меньшей мере 3 мощных взрывах в южной части города. Уточняем подробности", - написал Федоров.

Впоследствии городской голова добавил, что по предварительной информации, попадание в аэродром.

Ранее

21 ноября Федоров сообщил, что во временно захваченном пгт Веселое Мелитопольского района Запорожской области, где накануне раздавались взрывы, российские оккупанты "неудачно покурили" на собственной военной базе.