В Мелитополе "хлопок": предварительно, есть попадание в аэродром
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Мелитополе раздались три мощных взрыва. Как сообщил городской голова Иван Федоров, по предварительной информации, попадание в аэродром, передает УНН.
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"В Мелитополе вновь не хороший вечер для рашистов! Жители сообщат о по меньшей мере 3 мощных взрывах в южной части города. Уточняем подробности", - написал Федоров.
Впоследствии городской голова добавил, что по предварительной информации, попадание в аэродром.
Ранее
21 ноября Федоров сообщил, что во временно захваченном пгт Веселое Мелитопольского района Запорожской области, где накануне раздавались взрывы, российские оккупанты "неудачно покурили" на собственной военной базе.