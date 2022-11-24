У Мелітополі "бавовна": попередньо, є влучання в аеродром
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Мелітополі пролунали три потужних вибухи. Як повдіомив міський голова Іван Федоров, за попередньою інформацією, влучання в аеродром, передає УНН.
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"У Мелітополі знов не добрий вечір для рашистів! Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста. Уточнюємо подробиці", - написав Федоров.
Згодом міський голова додав, що за попередньою інформацією, влучання в аеродром.
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21 листопада Федоров повідомив, що у тимчасово захопленому смт Веселе Мелітопольського району Запорізької області, де напередодні лунали вибухи, російські окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі.