У Мелітополі "бавовна": попередньо, є влучання в аеродром

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"У Мелітополі знов не добрий вечір для рашистів! Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста. Уточнюємо подробиці", - написав Федоров.

Згодом міський голова додав, що за попередньою інформацією, влучання в аеродром.

Раніше

21 листопада Федоров повідомив, що у тимчасово захопленому смт Веселе Мелітопольського району Запорізької області, де напередодні лунали вибухи, російські окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі.