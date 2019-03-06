В Мексике нашли бесценную сокровищницу цивилизации Майя

КИЕВ. 6 марта. УНН. Археологи в Мексике наткнулись на бесценную сокровищницу из более чем 150 древних ритуальных предметов в ряде подземных пещер, которые, по их мнению, могут дать важные подсказки о взлете и падении цивилизации Майя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Express.