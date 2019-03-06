В Мексике нашли бесценную сокровищницу цивилизации Майя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Археологи в Мексике наткнулись на бесценную сокровищницу из более чем 150 древних ритуальных предметов в ряде подземных пещер, которые, по их мнению, могут дать важные подсказки о взлете и падении цивилизации Майя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Express.
Команда археологов сделала свое удивительное открытие во время экспедиции по поиску священного колодца около древнего города Майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике. Новости были обнародованы на пресс-конференции в Мехико Национальным институтом антропологии и истории.
Исследователь National Geographic Гильермо де Анда и его команда исследователей часами ползали по узким проходам пещерной системы, известной как Баламку или Бог-Ягуар, прежде чем нашли подношения, оставленные древними жителями города, включая курильницы, вазы, украшенные тарелки. Вокруг них образовались прекрасно сохранившиеся сталагмиты.
155 керамических мангалов и курильниц имеют сходство с Тлалок, богом дождя в центральной Мексике.
Майя также имели своего собственного бога дождя, Чаака, и, вероятно, заимствовали Тлалока из других доиспанских культур.
Археолог Холли Мойес из Калифорнийского университета сообщила: "Для древних майя пещеры и сеноты считались проходами в подземный мир".
Госпожа Мойес, которая не участвовала в проекте, добавила: "Они представляют некоторые из самых священных мест для майя, которые также повлияли на планирование локации и социальную организацию общества.
Напомним, церемониальный центр древних майя обнаружили ученые в штате Юкатан на юго-востоке Мексики.