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В Мексике обнаружили церемониальный центр майя возрастом более 2 тысяч лет

Киев • УНН

 • 11494 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Церемониальный центр древних майя обнаружили ученые в штате Юкатан на юго-востоке Мексики. О новом открытии Национального института антропологии и истории сообщило в среду агентство Quadratin, передает УНН.

В Мексике обнаружили церемониальный центр майя возрастом более 2 тысяч лет

Возраст центра, найденного в пещере в муниципалитете Вальядолид, предположительно, составляет не менее 2,3 тысяч лет. На его территории были обнаружены три строения, возведенные задолго до начала испанской колонизации, а также несколько захоронений. Ученые полагают, что в них могут покоиться представители знати майя.

Цивилизация майя достигла расцвета в 300-900 годы н.э., а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Ее города и поселения находились на территории таких современных государств, как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор.

Ранее в этом году стало известно, что использование лазерных радаров позволило специалистам выявить десятки тысяч зданий майя, скрытых в джунглях на севере Гватемалы. Согласно предварительным оценкам специалистов, в этих городах могли проживать около 10 млн человек.

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