У Мексиці виявили церемоніальний центр майя віком понад 2 тисячі років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Церемоніальний центр древніх майя виявили вчені в штаті Юкатан на південному сході Мексики. Про нове відкриття Національного інституту антропології та історії повідомило в середу агентство Quadratin, передає УНН.
Вік центру, знайденого в печері в муніципалітеті Вальядолід, імовірно, становить не менше 2,3 тисяч років. На його території були виявлені три будівлі, зведені задовго до початку іспанської колонізації, а також кілька поховань. Вчені вважають, що в них можуть спочивати представники знаті майя.
Цивілізація майя досягла розквіту в 300-900 роки н.е., а до моменту відкриття Америки прийшла в занепад. Її міста і поселення знаходилися на території таких сучасних держав, як Беліз, Гондурас, Гватемала, Мексика і Сальвадор.
Раніше в цьому році стало відомо, що використання лазерних радарів дозволило фахівцям виявити десятки тисяч будівель майя, прихованих в джунглях на півночі Гватемали. Згідно з попередніми оцінками фахівців, в цих містах могли проживати близько 10 млн осіб.