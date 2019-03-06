У Мексиці знайшли безцінну скарбницю цивілізації Майя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Археологи в Мексиці наткнулися на безцінну скарбницю з більш ніж 150 стародавніх ритуальних предметів в низці підземних печер, які, на їхню думку, можуть дати важливі підказки про зліт і падіння цивілізації Майя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Express.
Команда археологів зробила своє дивовижне відкриття під час експедиції з пошуку священного колодязя біля стародавнього міста Майя Чичен-Іца на півострові Юкатан в Мексиці. Новини були оприлюднені на прес-конференції в Мехіко Національним інститутом антропології та історії.
Дослідник National Geographic Гільєрмо де Анда і його команда дослідників годинами повзали по вузьких проходах печерної системи, відомої як Баламку або Бог-Ягуар, перш ніж знайшли підношення, залишені стародавніми жителями міста, включаючи курильниці, вази, прикрашені тарілки. Навколо них утворилися сталагміти, що прекрасно збереглися.
155 керамічних мангалів і курильниц мають схожість з Тлалок, богом дощу в центральній Мексиці.
Майя також мали свого власного бога дощу, Чаака, і, ймовірно, запозичили Тлалока з інших доіспанських культур.
Археолог Холлі Мойєс з Каліфорнійського університету повідомила: "Для древніх майя печери і сеноти вважалися проходами в підземний світ".
Пані Мойєс, яка не брала участі в проекті, додала: "Вони представляють деякі з найбільш священних місць для майя, які також вплинули на планування локації і соціальну організацію суспільства.
Нагадаємо, церемоніальний центр древніх майя виявили вчені в штаті Юкатан на південному сході Мексики.