У Мексиці знайшли безцінну скарбницю цивілізації Майя

КИЇВ. 6 березня. УНН. Археологи в Мексиці наткнулися на безцінну скарбницю з більш ніж 150 стародавніх ритуальних предметів в низці підземних печер, які, на їхню думку, можуть дати важливі підказки про зліт і падіння цивілізації Майя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Express.