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У Мексиці знайшли безцінну скарбницю цивілізації Майя

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Археологи в Мексиці наткнулися на безцінну скарбницю з більш ніж 150 стародавніх ритуальних предметів в низці підземних печер, які, на їхню думку, можуть дати важливі підказки про зліт і падіння цивілізації Майя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Express.

Команда археологів зробила своє дивовижне відкриття під час експедиції з пошуку священного колодязя біля стародавнього міста Майя Чичен-Іца на півострові Юкатан в Мексиці. Новини були оприлюднені на прес-конференції в Мехіко Національним інститутом антропології та історії.

Дослідник National Geographic Гільєрмо де Анда і його команда дослідників годинами повзали по вузьких проходах печерної системи, відомої як Баламку або Бог-Ягуар, перш ніж знайшли підношення, залишені стародавніми жителями міста, включаючи курильниці, вази, прикрашені тарілки. Навколо них утворилися сталагміти, що прекрасно збереглися.

155 керамічних мангалів і курильниц мають схожість з Тлалок, богом дощу в центральній Мексиці.

Майя також мали свого власного бога дощу, Чаака, і, ймовірно, запозичили Тлалока з інших доіспанських культур.

Археолог Холлі Мойєс з Каліфорнійського університету повідомила: "Для древніх майя печери і сеноти вважалися проходами в підземний світ".

Пані Мойєс, яка не брала участі в проекті, додала: "Вони представляють деякі з найбільш священних місць для майя, які також вплинули на планування локації і соціальну організацію суспільства.

Нагадаємо, церемоніальний центр древніх майя виявили вчені в штаті Юкатан на південному сході Мексики.

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