В Мексике завершились всеобщие выборы

Согласно данным представителей Национального избирательного института, обстановка в день голосования была спокойной, явка избирателей оказалась высокой. К участию в выборах пригласили более 89 млн человек. Первые предварительные результаты народного волеизъявления, как ожидается, будут обнародованы ближе к полуночи по местному времени (07:00-08:00 понедельника по Киеву).

На высшую государственную должность претендуют Рикардо Анайя от коалиции “Вперед, ради Мексики”, куда вошли оппозиционные силы от умеренно левого до правоцентристского спектра, экс-министр Хосе Антонио Мид, выдвинутый коалицией “Все за Мексику”, ядром которой стала Институционно-революционная партия, кандидат от левых сил из коалиции “Вместе сотворим историю” Андрес Мануэль Лопес Обрадор и единственный независимый претендент, Хайме Родригес Кальдерон, временно оставивший свой пост губернатора штата Нуэво-Леон ради участия в выборах.

За ходом выборов следили порядка 2,7 млн представителей мексиканских политических партий, 30 тысяч местных наблюдателей и более 900 иностранных. К обеспечению безопасности власти привлекли сотни тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал УНН, президент Мексики обсудил с премьером Канады ход переговоров по NAFTA.