Президент Мексики обговорив з прем'єром Канади хід переговорів по NAFTA

“Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонні переговори, щоб продовжити постійний діалог, що стосується переговорів по NAFTA, — вказується в документі. — Крім того, вони обговорили заходи, які як Мексика, так і Канада прийняли у відповідь на введення мит з боку США ”.

Угода про північноамериканську зону вільної торгівлі між Канадою, США і Мексикою була підписана в 1992 році і набула чинності в 1994 році. На вимогу Дональда Трампа, який вступив на посаду президента США в січні 2017 року, сторони почали консультації щодо переукладання цієї домовленості на нових умовах.

З 1 червня США ввели мита на імпортовану з країн ЄС, Канади та Мексики сталеву і алюмінієву продукцію в розмірі 25% і 10% відповідно. У відповідь на дії Вашингтона Мехіко заявив про прийняття аналогічних заходів щодо плоского сталевого прокату з США, а також труб, ламп, продовольчих товарів, яблук, винограду, свинини, різних видів сирів в обсязі, який компенсує втрати від американських мит.

Як повідомляв УНН, влада Канади оголосила про введення з 1 липня заходів у відповідь на американські мита.