Влада Канади оголосила про введення з 1 липня заходів у відповідь на американські мита
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Канада з 1 липня вводить відповідні мита на ряд американських товарів на загальну суму 16,6 млрд канадських доларів (близько 12,6 млрд доларів США). Про це повідомляється в прес-релізі канадського МЗС, опублікованому на сайті уряду Канади, інформує УНН.
“Сьогодні уряд Канади оголосив, що в якості прямої, співрозмірної і пропорційної відповіді на мита США на канадську сталь і алюміній відповідні додаткові імпортні мита обсягом 16,6 млрд доларів на сталь, алюміній і іншу продукцію з США вступають в силу 1 липня”, — йдеться в повідомленні.
Влада також надасть фінансову підтримку канадським виробникам сталі та алюмінію. “Крім того, уряд Канади виділить додаткові 2 млрд канадських доларів для захисту інтересів канадських робітників і підприємців, зайнятих у виробництвах стали, алюмінію та обробної промисловості”, — уточнили в відомстві.
Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерело повідомило, що мита торкнуться широкої групи товарів, серед яких човни, пральні машини, туалетний папір, гірчиця, віскі і кленовий сироп.
Як повідомляв УНН, агентство Associated Press з посиланням на представників компанії повідомило, що американський виробник мотоциклів і сертифікований постачальник продукції військового призначення Harley-Davidson почне переводити виробництво зі США в інші країни, щоб уникнути заходів у відповідь з боку Євросоюзу на введені американською адміністрацією мита на метали.