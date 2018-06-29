Влада Канади оголосила про введення з 1 липня заходів у відповідь на американські мита

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 57067 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 116575 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 105694 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 135153 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 108865 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121811 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 162061 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190236 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 297113 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167383 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.5 м/с
77 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 19322 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 20423 перегляди
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 15531 перегляди
Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

25 березня, 20:34 • 13731 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 12134 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 135150 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 166883 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 297112 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 227041 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 253252 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 32790 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 53098 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57647 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55835 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 70028 перегляди
Актуальне
Влада Канади оголосила про введення з 1 липня заходів у відповідь на американські мита

Влада Канади оголосила про введення з 1 липня заходів у відповідь на американські мита

Київ • УНН

 • 9935 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Канада з 1 липня вводить відповідні мита на ряд американських товарів на загальну суму 16,6 млрд канадських доларів (близько 12,6 млрд доларів США). Про це повідомляється в прес-релізі канадського МЗС, опублікованому на сайті уряду Канади, інформує УНН.

“Сьогодні уряд Канади оголосив, що в якості прямої, співрозмірної і пропорційної відповіді на мита США на канадську сталь і алюміній відповідні додаткові імпортні мита обсягом 16,6 млрд доларів на сталь, алюміній і іншу продукцію з США вступають в силу 1 липня”, — йдеться в повідомленні.

Влада також надасть фінансову підтримку канадським виробникам сталі та алюмінію. “Крім того, уряд Канади виділить додаткові 2 млрд канадських доларів для захисту інтересів канадських робітників і підприємців, зайнятих у виробництвах стали, алюмінію та обробної промисловості”, — уточнили в відомстві.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерело повідомило, що мита торкнуться широкої групи товарів, серед яких човни, пральні машини, туалетний папір, гірчиця, віскі і кленовий сироп.

Як повідомляв УНН, агентство Associated Press з посиланням на представників компанії повідомило, що американський виробник мотоциклів і сертифікований постачальник продукції військового призначення Harley-Davidson почне переводити виробництво зі США в інші країни, щоб уникнути заходів у відповідь з боку Євросоюзу на введені американською адміністрацією мита на метали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.53
Bitcoin
$87,293.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,048.19
Ethereum
$2,052.61