У Мексиці завершилися загальні вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президентські і парламентські вибори, організовані в Мексиці в неділю, підійшли до кінця. Ділянки для голосування почали закриватися о 18:00 за місцевим часом (02:00 понеділка за Києвом). Разом з федеральними в 30 з 32 регіонів пройшли вибори більш ніж на 17 тисяч посад в місцевих органах влади, включаючи губернаторські пости, і за цим показником вони стали найбільшими в історії країни, передає УНН з посиланням на El Universal.
Згідно з даними представників Національного виборчого інституту, обстановка в день голосування була спокійною, явка виборців виявилася високою. До участі в виборах запросили понад 89 млн осіб. Перші попередні результати народного волевиявлення, як очікується, будуть оприлюднені ближче до півночі за місцевим часом (07:00-08:00 понеділка за Києвом).
На вищу державну посаду претендують Рікардо Анайя від коаліції “Вперед, заради Мексики”, куди увійшли опозиційні сили від помірно лівого до правоцентристського спектру, екс-міністр Хосе Антоніо Мід, висунутий коаліцією “Все за Мексику”, ядром якої стала Інституційно-революційна партія, кандидат від лівих сил з коаліції “Разом створимо історію” Андрес Мануель Лопес Обрадор і єдиний незалежний претендент, Хайме Родрігес Кальдерон, тимчасово залишив свій пост губернатора штату Нуево-Леон заради участі у виборах.
За ходом виборів стежили близько 2,7 млн представників мексиканських політичних партій, 30 тисяч місцевих спостерігачів і понад 900 іноземних. До забезпечення безпеки влада залучила сотні тисяч співробітників правоохоронних органів.
Як повідомляв УНН, президент Мексики обговорив з прем’єром Канади хід переговорів по NAFTA.