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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 103829 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132565 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142049 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128906 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129614 просмотра

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В Мексике погибли 8 человек в результате нападения на бильярдную

В Мексике погибли 8 человек в результате нападения на бильярдную

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Восемь человек стали жертвами вооруженного нападения на бильярдную в городе Ирапуато в штате Гуанахуато в Мексике, трое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету La Jornada.

По данным издания, два человека умерли по дороге в больницу, еще двое скончались уже в медицинском учреждении.

В числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.

Сведений о возможных мотивах атаки обнародовано не было, задержать нападавших по горячим следам не удалось.

Напомним, в Мехико неизвестные совершили разбойное нападение на Монетный двор.

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