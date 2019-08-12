В Мексике погибли 8 человек в результате нападения на бильярдную
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Восемь человек стали жертвами вооруженного нападения на бильярдную в городе Ирапуато в штате Гуанахуато в Мексике, трое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету La Jornada.
По данным издания, два человека умерли по дороге в больницу, еще двое скончались уже в медицинском учреждении.
В числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.
Сведений о возможных мотивах атаки обнародовано не было, задержать нападавших по горячим следам не удалось.
Напомним, в Мехико неизвестные совершили разбойное нападение на Монетный двор.