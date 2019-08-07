В Мехіко невідомі скоїлі розбійній напад на Монетний двір
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Збройні невідомі напали у вівторок на головний магазин Монетного двору Мексики в столиці латиноамериканської країни. Про це повідомив телеканал Televisa, передає УНН.
Злочинці забрали зі складу магазину золоті і срібні монети, а також наручний годинник з дорогоцінних металів. За деякими даними, вартість викраденого становить близько 3 млн доларів. Відомостей про загиблих або постраждалих в ході нападу не надходило.
Грабіжники втекли з місця злочину на мотоциклі, затримати їх по гарячих слідах не вдалося. Влада веде пошук злочинців.
Нагадаємо, на Черкащині грабіжник з ножем відібрав у пенсіонера 62 гривні.
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