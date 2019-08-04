На Черкащині грабіжник з ножем відібрав у пенсіонера 62 гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В одному з сіл Черкаської області грабіжник відібрав у пенсіонера 62 гривні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
В селі Лука Канівського району грабіжник зайшов до приватного будинку, де мешкає пенсіонер (чоловік 1947 року народження). Зловмисник напав на пенсіонера, побив та порізав ножем руки.
В результаті нападу грабіжнику вдалося заволодіти грошима на суму 62 гривні та мобільним телефоном. Після цього з місця вчинення злочину нападник втік.
Пенсіонера госпіталізували. Особу нападника встановили. Ним виявився житель Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. Нападника затримано.
Триває досудове розслідування ст.187 КК України (розбій).
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