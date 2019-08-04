В Черкасской области грабитель с ножом отобрал у пенсионера 62 гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В одном из сел Черкасской области грабитель отобрал у пенсионера 62 гривны. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В селе Лука Каневского района грабитель зашел в частный дом, где проживает пенсионер (мужчина 1947 года рождения). Злоумышленник напал на пенсионера, избил и порезал ножом руки.
В результате нападения грабителю удалось завладеть деньгами в сумме 62 гривны и мобильным телефоном. После этого с места совершения преступления нападавший скрылся.
Пенсионера госпитализировали. Личность нападавшего установлена. Им оказался житель Корсунь-Шевченковского района Черкасской области. Он задержан.
Продолжается досудебное расследование ст.187 УК Украины (разбой).
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