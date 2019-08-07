В Мехико неизвестные совершили разбойное нападение на Монетный двор

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 16071 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 106184 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 104936 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133574 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142694 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129171 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129813 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131162 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153303 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Мехико неизвестные совершили разбойное нападение на Монетный двор

В Мехико неизвестные совершили разбойное нападение на Монетный двор

Киев  •  УНН

 • 9650 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Вооруженные неизвестные напали во вторник на главный магазин Монетного двора Мексики в столице латиноамериканской страны. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает УНН.

Преступники забрали из магазина золотые и серебряные монеты, а также наручные часы из драгоценных металлов. По некоторым данным, стоимость похищенного составляет около 3 млн долларов. Сведений о погибших или пострадавших в ходе нападения не поступало.

Грабители скрылись с места преступления на мотоцикле, задержать их по горячим следам не удалось. Власти ведут поиск преступников.

Напомним, в Черкасской области грабитель с ножом отобрал у пенсионера 62 гривны.

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