В Мехико неизвестные совершили разбойное нападение на Монетный двор
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Вооруженные неизвестные напали во вторник на главный магазин Монетного двора Мексики в столице латиноамериканской страны. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает УНН.
Преступники забрали из магазина золотые и серебряные монеты, а также наручные часы из драгоценных металлов. По некоторым данным, стоимость похищенного составляет около 3 млн долларов. Сведений о погибших или пострадавших в ходе нападения не поступало.
Грабители скрылись с места преступления на мотоцикле, задержать их по горячим следам не удалось. Власти ведут поиск преступников.
Напомним, в Черкасской области грабитель с ножом отобрал у пенсионера 62 гривны.
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