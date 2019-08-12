У Мексиці загинули 8 осіб в результаті нападу на більярдну

За даними видання, двоє людей померли по дорозі в лікарню, ще двоє померли вже в медичному закладі.

У числі постраждалих опинилися двоє неповнолітніх.

Відомостей про можливі мотиви атаки оприлюднено не було, затримати нападників по гарячих слідах не вдалося.

Нагадаємо, в Мехіко невідомі скоїлі розбійній напад на Монетний двір.