У Мексиці загинули 8 осіб в результаті нападу на більярдну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Вісім людей стали жертвами збройного нападу на більярдну в місті Ірапуато в штаті Гуанахуато в Мексиці, троє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету La Jornada.
За даними видання, двоє людей померли по дорозі в лікарню, ще двоє померли вже в медичному закладі.
У числі постраждалих опинилися двоє неповнолітніх.
Відомостей про можливі мотиви атаки оприлюднено не було, затримати нападників по гарячих слідах не вдалося.
Нагадаємо, в Мехіко невідомі скоїлі розбійній напад на Монетний двір.