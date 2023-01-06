В Мексике арестовали сына наркоторговца "Эль Чапо": на улицах начались беспорядки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Мексиканские силы безопасности задержали в четверг, 5 января, лидера наркокартеля Овидио Гусмана, сына заключенного главы Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, что спровоцировало волну насилия накануне визита президента США Джо Байдена на следующей неделе. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.
Детали
Беспорядки начались в городе Кулиакан на севере штата Синалоа, где находится наркокартель, который "Эль Чапо" возглавлял до его экстрадиции в Соединенные Штаты в 2017 году. Губернатор штата Рубен Роша заявил, что в результате столкновений погибли семь сотрудников сил безопасности, 21 человек ранены, из них восемь гражданских.
Он сообщил, что было 12 столкновений с силами безопасности, 25 актов мародерства, 250 автомобилей было подожжено и использовано для блокировки дорог.
Отмечается, что беспорядки также произошли в аэропорту. Мексиканская авиакомпания заявила, что один из ее самолетов был подбит в результате стрельбы перед запланированным рейсом в Мехико. Никто не пострадал. Федеральное агентство авиации сообщило, что также был обстрелян самолет мексиканских военно-воздушных сил. Сообщается, что аэропорт в Кулиакане, а также в городах Синалоа Мазатлан и Лос-Мочис будут оставаться закрытыми, пока не будет обеспечена безопасность.
Контекст
Овидио Гусмана пытались задержать в 2019 году, но арест спровоцировал волну насилия, заставившую власти закрыть школы и аэропорты Кульякана. Поэтому операция закончилась "унижением" для правительства президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, пишет Reuters.
Министр обороны Луис Кресенсио Сандовал в четверг подтвердил захват 32-летнего мужчины, заявив, что Овидио находится в столице страны Мехико.
В Мексике было зарегистрировано более 340 000 убийств с тех пор, как в 2006 году правительство вызвало споры о развертывании армии для борьбы с наркокартелями, в большинстве из которых обвиняли преступные группировки.
Напомним
В воскресенье, 1 января, в Мексике напали на тюрьму у границы с США. Десять охранников и четверо заключенных были убиты.