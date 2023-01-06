В Мексике арестовали сына наркоторговца "Эль Чапо": на улицах начались беспорядки

Детали

Беспорядки начались в городе Кулиакан на севере штата Синалоа, где находится наркокартель, который "Эль Чапо" возглавлял до его экстрадиции в Соединенные Штаты в 2017 году. Губернатор штата Рубен Роша заявил, что в результате столкновений погибли семь сотрудников сил безопасности, 21 человек ранены, из них восемь гражданских.

Он сообщил, что было 12 столкновений с силами безопасности, 25 актов мародерства, 250 автомобилей было подожжено и использовано для блокировки дорог.

Отмечается, что беспорядки также произошли в аэропорту. Мексиканская авиакомпания заявила, что один из ее самолетов был подбит в результате стрельбы перед запланированным рейсом в Мехико. Никто не пострадал. Федеральное агентство авиации сообщило, что также был обстрелян самолет мексиканских военно-воздушных сил. Сообщается, что аэропорт в Кулиакане, а также в городах Синалоа Мазатлан и Лос-Мочис будут оставаться закрытыми, пока не будет обеспечена безопасность.

Контекст

Овидио Гусмана пытались задержать в 2019 году, но арест спровоцировал волну насилия, заставившую власти закрыть школы и аэропорты Кульякана. Поэтому операция закончилась "унижением" для правительства президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, пишет Reuters.

Министр обороны Луис Кресенсио Сандовал в четверг подтвердил захват 32-летнего мужчины, заявив, что Овидио находится в столице страны Мехико.

В Мексике было зарегистрировано более 340 000 убийств с тех пор, как в 2006 году правительство вызвало споры о развертывании армии для борьбы с наркокартелями, в большинстве из которых обвиняли преступные группировки.

Напомним

В воскресенье, 1 января, в Мексике напали на тюрьму у границы с США. Десять охранников и четверо заключенных были убиты.