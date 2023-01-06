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У Мексиці заарештували сина наркоторговця "Ель Чапо": на вулицях почалися заворушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Мексиканські сили безпеки затримали в четвер, 5 січня, лідера наркокартелю Овідіо Гусмана, сина ув’язненого голови Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана, що спровокувало хвилю насильства напередодні візиту президента США Джо Байдена наступного тижня. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters

У Мексиці заарештували сина наркоторговця "Ель Чапо": на вулицях почалися заворушення

Деталі

Заворушення почалися в місті Куліакан на півночі штату Сіналоа, де знаходиться наркокартель, який "Ель Чапо" очолював до його екстрадиції до Сполучених Штатів у 2017 році. Губернатор штату Рубен Роша заявив, що внаслідок зіткнень загинуло семеро співробітників сил безпеки, 21 осіб поранено, з них вісім цивільних.

Він повідомив, що було 12 зіткнень із силами безпеки, 25 актів мародерства, 250 автомобілів було підпалено та використано для блокування доріг.

Зазначається, що заворушення також відбулися в аеропорті. Мексиканська авіакомпанія заявила, що один з її літаків був підбитий внаслідок стрілянини перед запланованим рейсом до Мехіко. Ніхто не постраждав. Федеральне агентство авіації повідомило, що також було обстріляно літак мексиканських військово-повітряних сил. Повідомляється, що аеропорт у Куліакані, а також у містах Сіналоа Мазатлан ​​і Лос-Мочіс залишатимуться закритими, доки не буде забезпечено безпеку.

Контекст

Овідіо Гусмана намагалися затримати у 2019 році, але арешт спровокував хвилю насильства, яка змусила владу закрити школи та аеропорти Кульякана. Через це операція закінчилася "приниженням" для уряду президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, пише Reuters. 

Міністр оборони Луїс Кресенсіо Сандовал у четвер підтвердив захоплення 32-річного чоловіка, заявивши, що Овідіо утримується в столиці країни Мехіко.

У Мексиці було зареєстровано понад 340 000 вбивств з того часу, як у 2006 році уряд викликав суперечки про розгортання армії для боротьби з наркокартелями, у більшості з яких звинувачували злочинні угруповання.

Нагадаємо

У неділю, 1 січня, у Мексиці напали на в'язницю біля кордону з США. Десятьох охоронців і четверо ув'язнених було вбито.

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