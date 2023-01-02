У Мексиці напали на в'язницю біля кордону з США: 14 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Десятьох охоронців і четверо ув'язнених було вбито рано вранці в неділю, коли озбрєні люди на бронетранспортерах напали на державну в'язницю в Сьюдад-Хуаресі біля кордону з США у районі Ель-Пасо, штат Техас, за словами державних чиновників, пише УНН з посиланням на AP.
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У заяві прокуратури штату Чіуауа йдеться про те, що близько 7 ранку до в'язниці під'їхали різні бронетранспортери, і бойовики відкрили вогонь по охоронцях. Окрім убитих, 13 людей отримали поранення і не менше 24 ув'язнених втекли.
Мексиканські солдати та поліція штату відновили контроль над в'язницею пізніше у неділю. У прокуратурі заявили, що її працівники проводять розслідування.
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У серпні заворушення у тій самій державній в'язниці перекинулися на вулиці Хуареса, внаслідок чого загинули 11 людей.
У тому випадку двох в'язнів було вбито всередині в'язниці, а потім по передбачуваних членах банди почали стріляти у місті, у тому числі вбили чотирьох співробітників радіостанції, які займалися рекламою в ресторані.