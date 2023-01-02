В Мексике напали на тюрьму у границы с США: 14 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Десять охранников и четверо заключенных были убиты рано утром в воскресенье, когда вооруженные люди на бронетранспортерах напали на государственную тюрьму в Сьюдад-Хуаресе у границы с США в районе Эль-Пасо, штат Техас, по словам государственных чиновников, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
В заявлении прокуратуры штата Чиуауа говорится, что около 7 утра к тюрьме подъехали различные бронетранспортеры, и боевики открыли огонь по охранникам. Кроме убитых, 13 человек получили ранения и не менее 24 заключенных сбежали.
Мексиканские солдаты и полиция штата возобновили контроль над тюрьмой позже в воскресенье. В прокуратуре заявили, что ее сотрудники проводят расследование.
Дополнение
В августе беспорядки в той же государственной тюрьме перекинулись на улицы Хуареса, в результате чего погибли 11 человек.
В том случае двое заключенных были убиты внутри тюрьмы, а затем по предполагаемым членам банды начали стрелять в городе, в том числе убили четырех сотрудников радиостанции, занимавшихся рекламой в ресторане.