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В Мексике напали на тюрьму у границы с США: 14 погибших

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Десять охранников и четверо заключенных были убиты рано утром в воскресенье, когда вооруженные люди на бронетранспортерах напали на государственную тюрьму в Сьюдад-Хуаресе у границы с США в районе Эль-Пасо, штат Техас, по словам государственных чиновников, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В заявлении прокуратуры штата Чиуауа говорится, что около 7 утра к тюрьме подъехали различные бронетранспортеры, и боевики открыли огонь по охранникам. Кроме убитых, 13 человек получили ранения и не менее 24 заключенных сбежали.

Мексиканские солдаты и полиция штата возобновили контроль над тюрьмой позже в воскресенье. В прокуратуре заявили, что ее сотрудники проводят расследование.

Дополнение

В августе беспорядки в той же государственной тюрьме перекинулись на улицы Хуареса, в результате чего погибли 11 человек.

В том случае двое заключенных были убиты внутри тюрьмы, а затем по предполагаемым членам банды начали стрелять в городе, в том числе убили четырех сотрудников радиостанции, занимавшихся рекламой в ресторане.

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