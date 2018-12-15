В Мексике нападавшие убили троих полицейских и морпеха

Один из инцидентов произошел недалеко от города Морелия на юго-востоке страны, где неизвестные открыли огонь по патрульному полицейскому автомобилю.

В то же время в военно-морских силах Мексики сообщили, что неизвестные совершили нападение на подразделение ВМС недалеко от города Идальго штата Коауила на севере страны.

В результате нападения погиб один и ранения получили три морских пехотинца. Военным удалось ликвидировать двух нападавших.

Как сообщал УНН, во Франции продолжаются протесты "желтых желетов", полиция применила слезоточивый газ.