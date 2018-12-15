У Мексиці нападники вбили трьох поліцейських і морпіха
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У результаті збройних нападів в Мексиці загинули три поліцейських і морський піхотинець. Про це з посиланням на управління громадської безпеки Мексики повідомляє Anadolu, передає УНН.
Один з інцидентів стався недалеко від міста Морелія на південному сході країни, де невідомі відкрили вогонь по патрульному поліцейському автомобілю.
У той же час у військово-морських силах Мексики повідомили, що невідомі вчинили напад на підрозділ ВМС недалеко від міста Ідальго штату Коауїла на півночі країни.
У результаті нападу загинув один і поранено трьох морських піхотинців. Військовим вдалося ліквідувати двох нападників.
Як повідомляв УНН, у Франції тривають протести "жовтих желетів", поліція застосувала сльозогінний газ.