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MIM-104 Patriot

У Мексиці нападники вбили трьох поліцейських і морпіха

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У результаті збройних нападів в Мексиці загинули три поліцейських і морський піхотинець. Про це з посиланням на управління громадської безпеки Мексики повідомляє Anadolu, передає УНН.

У Мексиці нападники вбили трьох поліцейських і морпіха

Один з інцидентів стався недалеко від міста Морелія на південному сході країни, де невідомі відкрили вогонь по патрульному поліцейському автомобілю.

У той же час у військово-морських силах Мексики повідомили, що невідомі вчинили напад на підрозділ ВМС недалеко від міста Ідальго штату Коауїла на півночі країни.

У результаті нападу загинув один і поранено трьох морських піхотинців. Військовим вдалося ліквідувати двох нападників.

Як повідомляв УНН, у Франції тривають протести "жовтих желетів", поліція застосувала сльозогінний газ.

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