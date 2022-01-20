Футбол: олимпийский чемпион возглавил украинский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Олимпийский чемпион 1988 Евгений Яровенко получил назначение на пост главного тренера футбольного клуба "Сумы", передает УНН со ссылкой на страницу ФК "Сумы" в Instagram.
Детали
Тренерскую деятельность Евгений Яровенко начал в 1996 году в штабе "Кривбасса", позже - запорожском "Торпедо". С 1999 года начал работать в ФК "Днепр", с 2002 года – тренер в донецких командах "Шахтер-2" и "Шахтер-3", в течение 2006-2008 годов главный тренер казахского клуба "Есиль-Богатырь" и молодежной сборной Казахстана. В 2009-2011 годах тренер ФК "Нефтяник" (Ахтырка), 2013-2015 - ФК "Тараз" (Казахстан), 2018-2019 - МФК "Металлург" (Запорожье), 2020 год - ФК "Победа".
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"С чрезвычайной ответственностью принял предложение возглавить команду и осознаю сложность задачи. Мы конструктивно пообщались с мэром Сум и депутатами, руководством клуба. Есть план выхода команды из кризисной ситуации, радикального усиления ее состава и профессионализма", - заявил Яровенко.
Дополнение
"Сумы" ушли на зимний перерыв в чемпионате Украины на последнем месте в группе Б во второй лиге.