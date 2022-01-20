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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Футбол: олімпійський чемпіон очолив український клуб

Футбол: олімпійський чемпіон очолив український клуб

Київ • УНН

 • 19359 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Олімпійський чемпіон 1988 року Євген Яровенко отримав призначення на пост головного тренера футбольного клубу "Суми", передає УНН з посиланням на сторінку ФК "Суми" в Instagram.

Деталі

Тренерську діяльність Євген Яровенко розпочав в 1996 році в штабі "Кривбаса", пізніше - запорізькому "Торпедо". З 1999 року почав працювати в ФК "Дніпро", з 2002 року - тренер в донецьких командах "Шахтар-2" та "Шахтар-3", упродовж 2006-2008 років головний тренер казахського клубу "Єсіль-Богатир" та молодіжної збірної Казахстану. У 2009-2011 роках тренер ФК "Нафтовик" (Охтирка), 2013-2015 - ФК "Тараз" (Казахстан), 2018-2019 - МФК "Металург" (Запоріжжя), 2020 рік - ФК "Перемога" (Дніпро).

Цитата

"Із надзвичайною відповідальністю прийняв пропозицію очолити команду та усвідомлюю складність завдання. Ми конструктивно поспілкувались із мером Сум та депутатами, керівництвом клубу. Маємо план виходу команди з кризової ситуації, радикального підсилення її складу та професійності", - заявив Яровенко.

Доповнення

"Суми" пішли на зимову перерву в чемпіонаті України на останньому місці в групі Б в другій лізі.

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