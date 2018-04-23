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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мексиканском заливе обнаружили неизвестное науке существо

Киев • УНН

 • 15750 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Группа океанологов Okeanos Explorer обнаружила в Мексиканском заливе неизвестное существо, похожее на багрового кальмара или наутилуса с укороченными щупальцями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOAA.

В Мексиканском заливе обнаружили неизвестное науке существо

Ученые Okeanos Explorer смогли заснять неопознанного моллюска с разных ракурсов, используя подводный аппарат с дистанционным управлением.

Пока ученые затрудняются говорить о природе подводного обитателя. Он может оказаться как представителем неизвестного вида, так и кальмаром, принявшим необычную позу.

Как сообщал УНН, на северо-восточном побережье острова Скай в Шотландии ученые нашли следы предка динозавра Тирекса.

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