В Мексиканском заливе обнаружили неизвестное науке существо
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Группа океанологов Okeanos Explorer обнаружила в Мексиканском заливе неизвестное существо, похожее на багрового кальмара или наутилуса с укороченными щупальцями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOAA.
Ученые Okeanos Explorer смогли заснять неопознанного моллюска с разных ракурсов, используя подводный аппарат с дистанционным управлением.
Пока ученые затрудняются говорить о природе подводного обитателя. Он может оказаться как представителем неизвестного вида, так и кальмаром, принявшим необычную позу.
Как сообщал УНН, на северо-восточном побережье острова Скай в Шотландии ученые нашли следы предка динозавра Тирекса.