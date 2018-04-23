У Мексиканській затоці виявили невідому науці істоту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Група океанологів Okeanos Explorer виявила в Мексиканській затоці невідому істоту, схожу на багряного кальмара або наутилуса з укороченими щупальцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOAA.
Вчені Okeanos Explorer змогли зняти невпізнаного молюска з різних ракурсів, використовуючи підводний апарат з дистанційним управлінням.
Поки вчені не можуть говорити про природу підводного мешканця. Він може виявитися як представником невідомого виду, так і кальмаром, який прийняв незвичайну позу.
Як повідомляв УНН, на північно-східному узбережжі острова Скай в Шотландії вчені знайшли сліди предка динозавра Тірекс.