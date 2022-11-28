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В медицинских анализах Саакашвили обнаружили следы мышьяка – адвокат

В медицинских анализах Саакашвили обнаружили следы мышьяка – адвокат

Киев • УНН

 • 1252261 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Токсикологический отчет из США показал наличие следов мышьяка в организме бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, пишет УНН со ссылкой на MTavari.

Цитата

"Анализ ногтя еще не поступил. Ожидается, что он придет сегодня, но после телефонного разговора с’выяснилось, что в результате исследования было обнаружено новое вещество – мышьяк", - сообщил адвокат за три часа до слушаний по делу о незаконном пересечении границы третьего президента Грузии.

Детали

Также адвокат сообщил, что Саакашвили сегодня будет присутствовать в суде и даст показания, однако из-за тяжелого состояния здоровья его привезут в зал на инвалидной коляске.

"Чтобы мы не стали причиной срыва и отложения процесса, он решил сегодня явиться на суд, хотя, вероятно, в инвалидной коляске, потому что ему физически невозможно сидеть на таком расстоянии", – сказал Шалва Хачапуридзе.

Сообщается, что это впервые за несколько месяцев, когда люди увидят, как выглядит больной Саакашвили.

Напомним

Саакашвили, который по завершении своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Охраняемый в тбилисской клинике "Вивамед" Саакашвили остается с мая.

Ранее адвокат третьего президента Грузии заявил, что, по данным обследования, вероятными диагнозами Саакашвили являются деменция и туберкулез, и окончательно это не установлено.

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