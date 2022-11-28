В медицинских анализах Саакашвили обнаружили следы мышьяка – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Токсикологический отчет из США показал наличие следов мышьяка в организме бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, пишет УНН со ссылкой на MTavari.
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"Анализ ногтя еще не поступил. Ожидается, что он придет сегодня, но после телефонного разговора с’выяснилось, что в результате исследования было обнаружено новое вещество – мышьяк", - сообщил адвокат за три часа до слушаний по делу о незаконном пересечении границы третьего президента Грузии.
Детали
Также адвокат сообщил, что Саакашвили сегодня будет присутствовать в суде и даст показания, однако из-за тяжелого состояния здоровья его привезут в зал на инвалидной коляске.
"Чтобы мы не стали причиной срыва и отложения процесса, он решил сегодня явиться на суд, хотя, вероятно, в инвалидной коляске, потому что ему физически невозможно сидеть на таком расстоянии", – сказал Шалва Хачапуридзе.
Сообщается, что это впервые за несколько месяцев, когда люди увидят, как выглядит больной Саакашвили.
Напомним
Саакашвили, который по завершении своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.
Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Охраняемый в тбилисской клинике "Вивамед" Саакашвили остается с мая.
Ранее адвокат третьего президента Грузии заявил, что, по данным обследования, вероятными диагнозами Саакашвили являются деменция и туберкулез, и окончательно это не установлено.