У медичних аналізах Саакашвілі виявили сліди миш'яку - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Токсикологічний звіт із США показав наявність слідів миш'яку в організмі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомив адвокат політика Шалва Хачапурідзе, пише УНН з посиланням на MTavari.
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"Аналіз нігтя ще не надійшов. Очікується, що він прийде сьогодні, але після телефонної розмови з’ясувалося, що в результаті дослідження була виявлена нова речовина – миш’як", - повідомив адвокат за три години до слухань по справі незаконного перетину кордону третього президента Грузії.
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Також адвокат повідомив, що Саакашвілі сьогодні буде присутнім у суді та дасть свідчення, проте через важкий стан здоров'я його привезуть у зал на інвалідному візку.
"Щоб ми не стали причиною зриву та відкладення процесу, він вирішив сьогодні з’явитися на суд, хоча, ймовірно, в інвалідному візку, тому що йому фізично неможливо сидіти на такій відстані", – сказав Шалва Хачапурідзе.
Повідомляється, що це вперше за кілька місяців, коли люди побачать, як виглядає хворий Саакашвілі.
Нагадаємо
Саакашвілі, який після завершення свого президентського терміну у Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий та ув'язнений.
Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Під охороною у тбіліській клініці "Вівамед" Саакашвілі залишається з травня.
Раніше адвокат третього президента Грузії заявив, що, за даними обстеження, ймовірними діагнозами Саакашвілі є деменція та туберкульоз, і остаточно це не встановлено.