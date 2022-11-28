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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У медичних аналізах Саакашвілі виявили сліди миш'яку - адвокат

У медичних аналізах Саакашвілі виявили сліди миш'яку - адвокат

Київ • УНН

 • 1252265 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Токсикологічний звіт із США показав наявність слідів миш'яку в організмі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомив адвокат політика Шалва Хачапурідзе, пише УНН з посиланням на MTavari.

Цитата

"Аналіз нігтя ще не надійшов. Очікується, що він прийде сьогодні, але після телефонної розмови з’ясувалося, що в результаті дослідження була виявлена нова речовина – миш’як", - повідомив адвокат за три години до слухань по справі незаконного перетину кордону третього президента Грузії.

Деталі

Також адвокат повідомив, що Саакашвілі сьогодні буде присутнім у суді та дасть свідчення, проте через важкий стан здоров'я його привезуть у зал на інвалідному візку.

"Щоб ми не стали причиною зриву та відкладення процесу, він вирішив сьогодні з’явитися на суд, хоча, ймовірно, в інвалідному візку, тому що йому фізично неможливо сидіти на такій відстані", – сказав Шалва Хачапурідзе.

Повідомляється, що це вперше за кілька місяців, коли люди побачать, як виглядає хворий Саакашвілі.

Нагадаємо

Саакашвілі, який після завершення свого президентського терміну у Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий та ув'язнений.

Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Під охороною у тбіліській клініці "Вівамед" Саакашвілі залишається з травня.

Раніше адвокат третього президента Грузії заявив, що, за даними обстеження, ймовірними діагнозами Саакашвілі є деменція та туберкульоз, і остаточно це не встановлено.

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