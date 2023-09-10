В масках и белорусской форме: на польских пограничников напали неизвестные
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Неизвестные в масках и белорусской форме совершили нападение на пограничников Польши. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Польши, передает УНН.
Детали
По данным ведомства, инцидент произошел около 21:00 вечера 9 сентября. Группа неизвестных из семи человек в масках и белорусской форме напали на польских пограничников с белорусской границы. Они забросали польских пограничников камнями, находясь с белорусской стороны границы.
По данным польской стороны, у нападавших были рогатки и фонарики, которыми они ослепили патрульных. На место происшествия был направлен спецавтотранспорт, никто не пострадал.
Также польская служба сообщает, что за сутки 9 сентября из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть 15 человек, в том числе девять граждан Сирии и группа из четырех человек из Бурунди и Конго.
Беларусь не прокомментировала этот инцидент.
Напомним
Ранее пограничный комитет Беларуси заявил о якобы нарушении границ страны военным вертолетом Польши.
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