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Брехня і провокації: у Польщі прокоментували нібито перетин білоруського кордону військовим вертольотом

Брехня і провокації: у Польщі прокоментували нібито перетин білоруського кордону військовим вертольотом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Польща відкинула звинувачення білорусі у нібито порушенні повітряного простору країни, зазначивши, що подібні заяви - брехня та провокацій. Про це пише Polsatnews, передає УНН.

Цитата 

 «Це брехня і провокації білоруської сторони», – прокоментував речник Оперативного командування польських збройних сил Яцек Горишевський, якого цитує AFР.

Він запевнив, що командування розслідувало це питання. «Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи», - пояснив він. 

Деталі 

Заступник голови МЗС Польща зазначив, що вони проаналізують ситуацію, але до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно. Ці чутки є прямим продовженням режиму лукашенка, коментував раніше в «Gościu Szkolenia» Павел Яблонський.

За його словами, до парламентських виборів можна очікувати "ще багато провокацій з боку білорусі".

Нагадаємо

Прикордонний комітет білорусі заявив про нібито порушення кордонів країни військовим вертольотом Польщі. 

 



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