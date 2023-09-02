Брехня і провокації: у Польщі прокоментували нібито перетин білоруського кордону військовим вертольотом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Польща відкинула звинувачення білорусі у нібито порушенні повітряного простору країни, зазначивши, що подібні заяви - брехня та провокацій. Про це пише Polsatnews, передає УНН.
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«Це брехня і провокації білоруської сторони», – прокоментував речник Оперативного командування польських збройних сил Яцек Горишевський, якого цитує AFР.
Він запевнив, що командування розслідувало це питання. «Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи», - пояснив він.
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Заступник голови МЗС Польща зазначив, що вони проаналізують ситуацію, але до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно. Ці чутки є прямим продовженням режиму лукашенка, коментував раніше в «Gościu Szkolenia» Павел Яблонський.
За його словами, до парламентських виборів можна очікувати "ще багато провокацій з боку білорусі".
Нагадаємо
Прикордонний комітет білорусі заявив про нібито порушення кордонів країни військовим вертольотом Польщі.