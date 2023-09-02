Ложь и провокации: в Польше прокомментировали якобы пересечение белорусской границы военным вертолетом

Цитата

«Это ложь и провокации белорусской стороны», – прокомментировал представитель Оперативного командования польских вооруженных сил Яцек Горышевский, которого цитирует AFР.

Он заверил, что командование расследовало этот вопрос. «Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы», - пояснил он.

Детали

Замглавы МИД Польша отметил, что они проанализируют ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно. Эти слухи являются прямым продолжением режима лукашенко, комментировал ранее в «Gościu Szkolenia» Павел Яблонский.

По его словам, до парламентских выборов можно ожидать "еще много провокаций со стороны беларуси".

Напомним

Пограничный комитет Беларуси заявил о якобы нарушении границ страны военным вертолетом Польши.





