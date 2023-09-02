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Ложь и провокации: в Польше прокомментировали якобы пересечение белорусской границы военным вертолетом

Киев • УНН

 • 611493 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Польша отвергла обвинения беларуси в якобы нарушении воздушного пространства страны, отметив, что подобные заявления - ложь и провокаций. Об этом пишет Polsatnews, передает УНН.

Цитата 

 «Это ложь и провокации белорусской стороны», – прокомментировал представитель Оперативного командования польских вооруженных сил Яцек Горышевский, которого цитирует AFР.

Он заверил, что командование расследовало этот вопрос. «Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы», - пояснил он. 

Детали 

Замглавы МИД Польша отметил, что они проанализируют ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно. Эти слухи являются прямым продолжением режима лукашенко, комментировал ранее в «Gościu Szkolenia» Павел Яблонский.

По его словам, до парламентских выборов можно ожидать "еще много провокаций со стороны беларуси".

Напомним

Пограничный комитет Беларуси заявил о якобы нарушении границ страны военным вертолетом Польши. 

 



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