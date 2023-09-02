Ложь и провокации: в Польше прокомментировали якобы пересечение белорусской границы военным вертолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Польша отвергла обвинения беларуси в якобы нарушении воздушного пространства страны, отметив, что подобные заявления - ложь и провокаций. Об этом пишет Polsatnews, передает УНН.
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«Это ложь и провокации белорусской стороны», – прокомментировал представитель Оперативного командования польских вооруженных сил Яцек Горышевский, которого цитирует AFР.
Он заверил, что командование расследовало этот вопрос. «Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы», - пояснил он.
Детали
Замглавы МИД Польша отметил, что они проанализируют ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно. Эти слухи являются прямым продолжением режима лукашенко, комментировал ранее в «Gościu Szkolenia» Павел Яблонский.
По его словам, до парламентских выборов можно ожидать "еще много провокаций со стороны беларуси".
Напомним
Пограничный комитет Беларуси заявил о якобы нарушении границ страны военным вертолетом Польши.