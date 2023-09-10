У масках і білоруській формі: на польських прикордонників напали невідомі

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За даними відомства, інцидент стався близько 21:00 вечора 9 вересня. Група невідомих із семи осіб у масках та білоруській формі напали на польських прикордонників з білоруського кордону. Вони закидали польських прикордонників камінням, перебуваючи з білоруського боку кордону.

За даними польської сторони, у нападників були рогатки та ліхтарики, якими вони засліпили патрульних. На місце події було направлено спецавтотранспорт, ніхто не постраждав.

Також польська служба повідомляє, що за добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей, зокрема дев’ять громадян Сирії та група з чотирьох людей із Бурунді та Конго.

Білорусь не прокоментувала цей інцидент.

Нагадаємо

Раніше прикордонний комітет білорусі заявив про нібито порушення кордонів країни військовим вертольотом Польщі.

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