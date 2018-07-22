В Марьинке в результате взрыва пострадали два человека

"В 11.15 в Марьинский отдел полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлено два человека с осколочными ранениями тела. Установлено, что один из пострадавших наступил на собственном дворе на взрывное предмет, в результате чего произошел взрыв. Хозяин помещения вместе с товарищем приехали к дому чтобы проверить все ли на месте, ведь из-за обстрелов мужчина и его семья временно проживает у родственников", - отметили в Марьинском отделе полиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.



Напомним, около 4:00 утра пятницы, 20 июля, во дворе жилого дома на Борщаговке произошли два взрыва и возгорания автомобилей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киева.