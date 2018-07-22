В Марьинке в результате взрыва пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Установлено, что 45 и 43-летние мужчины приехали к дому, в котором некоторое времнно не жили. Проверяя двор они подорвались на неизвестном предмете. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"В 11.15 в Марьинский отдел полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлено два человека с осколочными ранениями тела. Установлено, что один из пострадавших наступил на собственном дворе на взрывное предмет, в результате чего произошел взрыв. Хозяин помещения вместе с товарищем приехали к дому чтобы проверить все ли на месте, ведь из-за обстрелов мужчина и его семья временно проживает у родственников", - отметили в Марьинском отделе полиции
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, около 4:00 утра пятницы, 20 июля, во дворе жилого дома на Борщаговке произошли два взрыва и возгорания автомобилей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киева.