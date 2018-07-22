У Мар‘їнці в результаті вибуху постраждали дві людини

"О 11.15 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них доставлено два чоловіка з осколковими пораненнями тіла. Встановлено, що один з потерпілих наступив на власному подвір’ї на вибуховий предмет, в результаті чого стався вибух. Господар помешкання разом із товаришем приїхали до будинку щоб перевірити чи все на місці, адже через обстріли чоловік та його родина тимчасово мешкає у родичів", - зазначили у Мар‘їнському відділі поліції

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, близько 04:00 ранку п'ятниці, 20 липня, у дворі житлового будинку на Борщагівці стались два вибухи і займання автомобілів. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у м.Києв.