В Марьянке через две недели восстановили электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В прифронтовом городе Марьянка Донецкой области восстановили электроснабжение, которое было повреждено 22 февраля в результате боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Донецкие электросети".
"Возобновили линию электропередач 0,4 кВ и вернули свет жителям Марьинки. Линия была обесточена 22 февраля в результате боевых действий. Согласование заявок на проведение аварийно-восстановительных работ продолжалось более 10 дней. Как только согласование было получено, ремонтные бригады приступили к восстановительным работ ", - говорится в сообщении.
Также, с начала боевых действий ремонтники устранили повреждения и обесточивание в 1039 населенных пунктах для 2 миллионов жителей.
Напомним, в течение суток боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских войск, и при этом дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.