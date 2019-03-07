Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, є поранені

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Протягом доби бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, і при цьому двічі застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.

"Протягом доби противник шість разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, і при цьому двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Окупанти обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення.

"На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області загинув лейтенант Богдан Слобода з Новояворівська Львівської області.

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